Богомолов раскритиковал студентов Школы-студии МХАТ

Режиссер Богомолов высказался об отмене французского и «липовых» оценках в МХАТ

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов заявил о низком уровне подготовки студентов Школы-студии МХАТ и призвал ужесточить требования к обучению, сообщает «Абзац» .

Константин Богомолов, ранее отказавшийся от поста и. о. ректора Школы-студии МХАТ, подверг критике систему актерского образования. По словам режиссера, современные студенты «не танцуют, не поют», имеют «зажатые тела» и не владеют музыкальными инструментами.

«Современные студенты не танцуют, не поют, у них ужасный жест, зажатые тела. Они не играют на музыкальных инструментах… Они не говорят по-французски», — отметил он.

Богомолов добавил, что отмена французского языка мешает работе с классикой, где встречаются французские фразы. Он также предложил отказаться от формальных оценок по истории литературы, искусства и театра.

«Не читал — свободен. И диплом не получишь, и будешь отчислен. Хватит липовых оценок», — возмутился режиссер.

По его мнению, требовательность преподавателей необходима для подготовки профессионалов. После назначения Богомолова и. о. ректора студенты и выпускники направили обращение в Минкультуры с просьбой освободить его от должности. В итоге пост занял народный артист России Константин Хабенский.

