Блогер назвала самые востребованные сериалы среди российского общества

По ее мнению, эпоха артхауса постепенно уходит в прошлое. Хотя жанр не утратил актуальности, зрители уже не ожидают от него ярких эмоций, как в 90-х и 00-х годах, и интерес к таким проектам снизился. Михейчик отметила, что не понимает, зачем продолжать «Детей перемен», однако может ошибаться в оценке их популярности.

Назвав сериалы «от первого лица» безусловно живыми, она выделила жанры про маньяков и криминальные расследования, которые остаются в тренде, так как даже молодежь активно интересуется ими. Важно также отметить увеличение популярности веб-сериалов, про которые блогер говорит как о способе погружения зрителя в события — это что-то более «живое».

Короткие форматы становятся все более актуальными. С одной стороны, зрители предпочитают легкие 20-25 минутные сериалы, а с другой — создатели все чаще ищут идеальную картинку. Михейчик предложила создавать больше биографических сериалов, которые будут популярны среди разных возрастных групп, а также поднять историческую тематику и комедийные сюжеты.

«Ах, да, и нам бы пора научиться снимать фантастику — достоверность монтажа в этом жанре пока что хромает», — заключила эксперт.