Блогер Елена Маньенан рассказала об интересных местах в Московской области

Жители Подмосковья могут познакомиться с серией выпусков «Гостеприимство» на телеканале «360» с участием блогера, предпринимателя, ресторатора, автора кулинарных книг Елены Маньенан, посвященных городам Московской области, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма региона.

Елена Маньенан — отельер-ресторатор со стажем более 20 лет, автор кулинарных бестселлеров, эксперт в развитии микро- и малого бизнеса, автор легендарного проекта в сфере гостеприимства, отеля-ресторана в Плесе «Частный Визит», куда мечтали попасть гости со всего мира. В небольшом отеле отдыхали первые лица России, мировые знаменитости, делегации иностранных государств.

Первый сюжет цикла посвящен Красногорску. Елена Маньенан рассказала об основных точках притяжения городского округа и о том, где в Красногорске можно вкусно поесть.

Одной из ярких достопримечательностей является усадьба Ильинское, которая известна с 1666 года как имение бояр Стрешневых. В 1864 году ее приобрел Александр II для своей супруги императрицы Марии Александровны. Ильинское-Усово — это единственная в Подмосковье резиденция Романовых, через которую пролегает национальный туристический проект «Императорский маршрут», объединяющий 31 регион России и рассказывающий об истории правления династии Романовых. Также на территории округа Красногорск находится одна из самых красивых дворянских усадеб России — усадьба Архангельское. Первое упоминание о ней относится к временам Ивана Грозного. В течение трех столетий ею владели князья Одоевские, Голицыны, Юсуповы. Архангельское называют подмосковным Версалем. В программе Елена рассказала о сокровищах и легендах усадьбы.

Любителям гастрономических впечатлений Елена Маньенан рекомендует ресторан «Дача № 7» на территории усадьбы Архангельское и гастробистро Biologie, которое находится в селе Ильинском. Последнее заведение знаменито тем, что имеет 2 мишленовские звезды. Хозяйка и шеф-повар бистро Екатерина Алехина первая женщина в России, удостоенная такой высокой оценки. В Biologie реализуют принцип zero-waste — безотходного производства. Это философия, направленная на максимальное сокращение количества производимых отходов. Цель — не отправлять ничего на свалку или в мусоросжигательные печи. Одна из мишленовских звезд, зеленая, вручена Екатерине за внедрение в работу этого принципа. Кроме того, в ресторане поддерживается концепция кухни нулевого километра. Ее суть заключается в использовании местных продуктов, произведенных в радиусе 100 км от места, где из них готовят.

На канале также доступен выпуск о Зарайске из цикла «Гостеприимство». Готовятся к выпуску сюжеты о Коломне и Сергиевом Посаде. Эту и другие программы цикла «Гостеприимство» смотрите на Rutube.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.