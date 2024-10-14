Блогер, дизайнер и гимнастка: чем занимаются дети знаменитостей

Дочь известной в 2000-е годы солистки группы «Гости из будущего» Евы Польны поступила в художественную академию и учится на графического дизайнера, а наследница певицы из нулевых Саши Project (Оксаны Кабуниной) занимается спортом и сегодня делает успехи в художественной гимнастике, сообщает kp.ru .

«Милене очень нравится музыка, но вряд ли она пойдет по моим стопам. Она у нас спортсменка — многократная чемпионка России и Европы по ушу», — рассказала журналистам исполнительница Саша Project.

Также Милена некоторое время вела влог под названием «МиниЛаки». Параллельно со спортивной карьерой она учит китайский и готовится к поступлению в институт.

В свою очередь, дочка звезды известной на весь мир группы t.A.T.u Юлии Волковой Вика увлекается немецким языком и проходит практикумы по праву, а в соцсетях ведет довольно популярный блог.