Блата не будет: Стас Пьеха рассказал о планах на будущее сына Петра

Певец Стас Пьеха заявил, что не собирается обеспечивать блат своему сыну Петру на сцене. Однако исполнитель был бы рад, если бы тот тоже решил стать музыкантом, сообщает Газета.ru .

«Петя ни разу не выступал со мной на сцене — он просто выходил на нее, и ему понравилось. Я это понял. Но выступлений пока не было, так как он не музыкант. Пока что! Вот если он займется музыкой и выберет „Фабрику звезд“ или любой другой проект, я, естественно, буду рад», — сказал популярный певец.

По его словам, ему главное, чтобы сын чем-то действительно интересовался в этой жизни и желательно не деструктивным. Он готов поддерживать Петра, но блата не будет — как не было и у самого Стаса.

Сейчас сын артиста хорошо учится и занимается плаванием. Петр — абсолютный отличник и лучший ученик в классе, любит слушать музыку. Также певец надеется со временем отдать сына на борьбу.

Сейчас сыну Стаса Пьехи 10 лет: он появился на свет 22 марта 2014 года в браке певца с моделью Наталией Горчаковой.