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Благотворительный концерт для детей пройдет в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя

16 мая в 16:00 в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в рамках программы Центра культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского«Православная Гуманитарная Миссия» состоится детский благотворительный концерт «Пасхальная радость», передает пресс-служба союза промышленников и предпринимателей «Иволга».

В концерте примут участие более 100 артистов: участники и друзья театра-студии «Непоседы» из Москвы и других регионов России.

На концерт будут приглашены дети из семей участников Специальной военной операции, дети из многодетных и малоимущих семей, дети из детских домов и школ-интернатов.

Все привлеченные средства и средства, собранные от реализации билетов, будут направлены реализацию программы Центра Спиридона Тримифунтского «Православная Гуманитарная Миссия».

Место проведения концерта: ул. Волхонка, 15 (вход со стороны Пречистенской наб.).