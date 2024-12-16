Благотворительный фонд «Живи сейчас» запускает предновогоднюю акцию

Переходите на лендинг акции, нажимайте на кнопку «Зажечь окно», оставляйте свои пожелания и наблюдайте, как оживает и растет дом, наполняясь светом прямо у вас на глазах.

Эта акция — прекрасный повод рассказать детям о благотворительности. Пусть они сами выберут окошко, напишут доброе пожелание и почувствуют себя создателями маленького праздника.

Делитесь магией с друзьями в социальных сетях — пусть светлых окон и радостных моментов станет еще больше.

«Не забудьте заглянуть под елочку — мы спрятали там маленькие новогодние сюрпризы! Переходите по клику в наш благотворительный магазин и порадуйте себя и своих близких подарками со смыслом! Иногда так просто забыть о главных ценностях жизни, погрузившись в ежедневную рутину. Поэтому Новый год — лучшее время, чтобы напомнить себе и близким о том, как важно жить, любить, мечтать прямо сейчас, не упуская ни одного прекрасного момента. Именно эта философия отражена во всей продукции нашего фонда. Средства, вырученные от продажи мерча, идут на помощь людям с БАС», — следует из сообщения.

Время проведения акции: с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года.