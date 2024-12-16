сегодня в 11:48

Благотворительная рождественская ярмарка пройдет в ГСГУ в Коломне

фАкцию проведут 19 декабря. Она станет ключевым событием Рождественских образовательных чтений.

«До Нового года остается все меньше времени. Значит, скоро мы вновь увидимся на традиционной Рождественской ярмарке в ГСГУ. У каждого будет возможность превратиться в доброго волшебника и порадовать маленьких мечтателей», — говорится в сообщении.

К участию приглашают студентов, сотрудников и горожан. Торжественное открытие проведут в 12:00.

В программе: продажа хендмейд-изделий, акция «Елка желаний», лотерея с розыгрышем подарков, анимация и праздничные фотозоны.

Традиционно гостей ярмарки ждут мастер-классы. Можно будет своими руками создать интерьерную свечу, смастерить букет из конфет, расписать деревянную лошадку и имбирный пряник, сделать поздравительную открытку по мотивам «Щелкунчика».

ГСГУ ждет гостей по адресу: улица Зеленая, д. 30, новый корпус.