Бизнес Руслана Белого* в Казахстане провалился

Бизнес комика Руслана Белого* в сфере видеоконтента в Казахстане не оправдал ожиданий. Артист, обосновавшийся в Испании, зарегистрировал компанию в Алма-Ате, предположительно, из-за выгодного налогообложения, но она не приносит большой прибыли, сообщает Постньюс .

Стендап-комик Руслан Белый* после переезда из России создал за границей собственный бизнес — платную платформу Concert Place для размещения выступлений комиков, зарегистрированную в Казахстане. По имеющейся информации, сервис не демонстрирует высокой доходности: за 2024 год доход от дистрибуции концертов составил около 3,6 млн рублей.

Белый*, покинувший Россию вскоре после начала СВО, зарегистрировал Concert Place как товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) в Алма-Ате в феврале 2023 года. Отчетность показывает, что в 2023 году налоговые отчисления составили всего 24 тыс. тенге (около 4,6 тыс. руб.), а в 2024 году, с началом публикации концертных записей, — 551 тыс. тенге (110 тыс. руб.). Учитывая упрощенную систему налогообложения в Казахстане с налогом на прибыль в 3%, доход Concert Place оценивается в 155 тыс. руб. в 2023 году и 3,6 млн руб. в 2024 году.

Основной доход платформе в прошлом году принесли три записи: дебютный крупный концерт Белого* за границей под названием «Все еще», доступный для покупки за 5 долларов, и выступления Ирины Приходько «Вавилонская башня» и «Адаптация» по цене 4 доллара за каждое. Последнее выступление комика «Свой голос», предлагаемое за те же 5 долларов, появилось на видеоплатформе только в декабре, следовательно, его продажа вряд ли оказала значительное влияние на финансовый результат 2024 года.

* Лицо, признанное в России иноагентом.