Бирюков назвал точную площадь будущего катка в «Лужниках» в Москве

В Москве в «Лужниках» обустроят каток площадью более 16 тыс. «квадратов»

На территории олимпийского комплекса «Лужники» в Москве уже начали обустраивать новый каток, площадь которого превысит 16 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Над организацией катка работают специалисты Комплекса городского хозяйства.

«Ведем обустройство необычного катка на территории „Лужников“, он будет располагаться не только на главной площади, но и на прилегающих к ней боковых аллеях. Его общая площадь превысит 16 тыс. квадратных метров, единовременно там смогут находиться до 3 тыс. человек», — рассказал Бирюков.

Представитель городской администрации сообщил, что при реализации проекта по улучшению городской среды были предусмотрены все инженерные сети, необходимые для функционирования ледового катка. В данный момент осуществляются работы по созданию теплоизоляционной основы.

Одновременно с этим, на главной площади идет процесс укладки айс-роллов, представляющих собой гофрированные рулоны из нержавеющей стали с системой охлаждения. На прилегающих аллеях размещают айс-маты — гибкую трубопроводную систему. Все эти элементы подключаются к коллекторам, которые, в свою очередь, соединяются с холодильным оборудованием. После завершения этих этапов, специалисты приступят к формированию ледового покрытия и установке ограждений.

«Вдоль борта катка установим порядка 70 многофункциональных опор, на которых смонтируем светильники, прожекторы динамической архитектурно-художественной подсветки и динамики. Для прохода к четырем павильонам, которые попадают в зону катка, сделаем два лестничных мостика-перехода», — добавил Бирюков.

Руководитель комплекса городского хозяйства сообщил, что центральную зону ледового катка и прилегающие аллеи планируется визуально и акустически объединить посредством архитектурной подсветки, звукового сопровождения и различных инсталляций.

В частности, главным украшением площади у набережной станет интерактивный «Куб энергии» с интегрированной аудиосистемой. На одной из аллей разместится мультимедийная инсталляция под названием «Таинственный лес», создающая эффект погружения. В самом центре ледовой арены установят шестнадцатиметровую новогоднюю ель, украшенную праздничным декором.

В достраивающихся павильонах, расположенных вдоль центральной площади и боковых аллей, будут работать пункты аренды инвентаря и игровые зоны для детей. Удобная навигационная система поможет посетителям легко ориентироваться на территории катка.

