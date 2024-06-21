Биеннале визуальных искусств откроется в Подмосковье 29 июня

С 29 июня по 29 сентября в Серпухове впервые в Подмосковье пройдет биеннале визуальных искусств. Тема проекта — «Искусство видеть. Авангард», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Впервые в регионе будут представлены не только отдельные виды и жанры искусств, но и их синтез и взаимосвязи: живописи и фотографии, театра и дизайна, мультимедиа и кино, графики и современного арта.

Главной площадкой биеннале стал Серпуховский историко-художественный музей. Это культурно-историческая доминанта Серпухова, один из ведущих музеев региона.

Три месяца биеннале — это экскурсии, лекции, кинопоказы и мастер-классы.

Центральным событием станет выставка «Авангард: мастерская будущего» в Серпуховском историко-художественном музее. Именно коллекция авангарда от художников первого ряда из фондов музея стала ключевым фактором, определившим выбор места проведения биеннале.

На выставке вместе с работами признанных мастеров русского авангарда Наталии Гончаровой, Давида Бурлюка, Михаила Ларионова, Роберта Фалька, Элия Белютина из фондов музея будут представлены современные авторы: Ирина Корина, Роман Ермаков, Дмитрий Шабалин, Екатерина Емельянова.

Отдельная линия будет посвящена авангарду в дизайне: от фарфоровых изделий Алексея Сотникова и Сергея Чехонина до стульев по эскизам Александра Родченко и платьев, созданных Варварой Степановой.

Образовательная программа Биеннале поможет понять, как авангард влияет на различные сферы жизни, включая архитектуру, моду, литературу, медиа и рекламу. В числе спикеров — известные журналисты, художники и эксперты: журналист и эксперт моды Эвелина Хромченко, историк и искусствовед, специалист по искусству авангарда Андрей Сарабьянов, лидер группы «Мегаполис», композитор и музыкант Олег Нестеров, писательница Татьяна Толстая, главный редактор журнала Black Square Анзор Канкулов, директор Московского музея дизайна Александра Санькова, куратор Марина Федоровская.

Каждую субботу в рамках биеннале во дворе музея будут проходить кинопоказы. От классики — «Андрея Рублева» Андрея Тарковского и «Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова — до молодого авторского кино.

Также по субботам в музее будут проходить мастер-классы с художниками и мастерами: живопись и графика, коллаж, рисунок, основы дизайна, мобилография и другое.

Спецпроект биеннале — работа художника Владислава Дакеса на фасаде здания по улице Ворошилова. Вдохновленная Кандинским композиция разворачивается на холсте, как музыкальный сценарий в нотной тетради, линии и фигуры — главные герои этого сюжета. Художник объединяет их друг с другом в подобии танца и создает новый визуальный язык на синтезе музыки и изображения.

Открытие биеннале — 29 июня в 17:00.

В программе выступление музыканта и композитора Петра Айду, создателя оркестра Персимфанс, реконструирующего музыку 1920-х годов; визуальный перформанс от театрального коллектива «Эскизы в пространстве» режиссера Дмитрия Максименко; выступление ансамбля RockoCo под руководством виолончелиста и композитора Дениса Калинского.

Биеннале в Серпухове — это три месяца лекций, мастер-классов, кино, экскурсий, неформальных встреч и размышлений об авангарде вчера, сегодня, завтра.

«С конца июня и до конца сентября, благодаря выставкам в музее и программе мероприятий, которые будут проходить каждые выходные, Серпухов превратится в открытое творческое пространство, исследующее искусство авангарда, креативную площадку для всех, кто интересуется наследием, для каждого, кто хочет посетить интересное событие», — отметила куратор биеннале Алина Сапрыкина.

Поддержку проекту оказали Московский музей дизайна, Энциклопедия русского авангарда, Art Visioner Foundatoin, проект Граффити-Азбука, Фонд Ruarts, галерея Марины Гисич, Галерея 11.12, ЕКАртБюро, ГУМ-Red-Line и BoscoVesna.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.