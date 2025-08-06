Библиотеки Подмосковья проводят занятия, направленные на снижение травматизма детей

В течение года библиотеки Московской области активно проводят акции, направленные на снижение детского дорожно-транспортного травматизма и знание правил дорожного движения. С начала года проведено уже более 450 конкурсов, викторин, игр, бесед и выставок на эту тему. Наибольшей популярностью пользуются у ребят встречи с сотрудниками Госавтоинспекции, пожарными, сотрудниками МЧС, на которых детям рассказывают о правилах поведения на дороге, обращения с огнем, а также о том, как соблюдать правила безопасности. Участниками таких встреч в библиотеках региона стало свыше 7 тыс. юных читателей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Решоткинской сельской библиотеке им. Ю. П. Артюхина, г. о. Клин, недавно отметили день рождения светофора. Для ребят провели урок безопасности на улицах и познакомили их с правилами дорожного движения, а также рассказали об истории появления светофоров на улицах городов.

В Сергиевом Посаде в библиотеке им. В. В. Розанова в гости к ребятам пришел капитан полиции Александр Наумов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции. Он провел с ребятами практические занятия на закрепление правил дорожного движения, рассказал о том, как должны вести себя на дороге велосипедисты и те, кто управляет самокатом, как правильно переходить дорогу.

Филиал № 28 библиотек Подольска на летней библиотечной площадке провел «Школу Светофора Светофорыча».

В Центральной библиотеке Егорьевска в рамках акции «Дети и транспорт» для учащихся дошкольного отделения школы № 1 прошло профилактическое мероприятие «Дорожная азбука» с инспектором по пропаганде ОГИБДД ОМВД Светланой Сласиновой.

Больше информации о мероприятиях в библиотеках Подмосковья — в приложении «Мое Подмосковье. Библиотеки».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.