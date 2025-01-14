Библиотеки Подмосковья провели более 1,7 тыс мероприятий в новогодние каникулы

В дни новогодних праздников, с 1 по 8 января, в подмосковных библиотеках было организовано более 1 700 тематических и познавательных мероприятий для детей и взрослых. В них приняли участие свыше 4 тыс. человек, из которых более 2,7 тыс. дети и подростки, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, Губернская библиотека приготовила музыкальную детективную сказку «Новогодние приключения Ивана Царевича и Серого Волка».

В Центральной детской библиотеке им. Бориса Васильева, г. о. Солнечногорск, состоялось театрализованное интерактивное представление для детей «Случайности не случайны, или как спасти Деда Мороза».

Центр национальных культур МБУК «БИЦ городского округа Дубна» устроил многонациональный Новый год для детей и взрослых «Весело и дружно встретим Новый год!».

В Центральной библиотеке им. К. Г. Паустовского, г. о. Электросталь, в рамках творческой лаборатории «МамаПапиЯ» прошла интерактивная программа для всей семьи «Новогоднее волшебство».

Интерактивная познавательно-развлекательная программа «Новый год идет по свету», на которой детей и взрослых познакомили с обычаями и традициями празднования Нового года в разных странах, состоялась в Центральной городской библиотеки им. И. Ф. Горбунова, г. о. Пушкинский.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья сообщили, что в дни новогодних каникул библиотеки региона выдали читателям более 35 тысяч книг.

Больше информации о работе подмосковных библиотек и мероприятиях, которые там проходят, можно найти в приложении «МОе Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.