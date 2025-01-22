Библиотеки Подмосковья приглашают желающих поучаствовать в акции «Путь героя»

15 января министерство культуры и туризма Московской области и библиотеки Подмосковья запустили акцию «Путь героя», приуроченную к 80-летней годовщине Победы. Один из главных юбилеев наступившего 2025 года — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Все первое полугодие посетителей библиотек ждет огромное количество событий, посвященных этой дате. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

С 15 января программу памятных мероприятий в библиотеках Подмосковья открыла акция «Путь героя», призванная напомнить об именах и судьбах героев, самоотверженно защищавших страну в годы Великой Отечественной войны, а также о тех, кто создавал мир после Победы.

В ходе акции «Путь героя» на специальной площадке проекта «ВКонтакте» будут публиковаться видеоролики, в которых о героях Великой Отечественной войны расскажут члены их семьей. Одна из особенностей акции в том, что речь пойдет не только о боевом пути дедушек и бабушек, но и об их послевоенной судьбе, о жизни после Победы.

Присоединиться к акции может любой житель Подмосковья и поделиться историей своего героя, рассказать о послевоенной жизни защитников Отечества, работников тыла, детей войны. Чтобы записать ролик, надо обратиться к координатору проекта по электронной почте Biblio-MO_Proekty@mail.ru. Он поможет найти удобную библиотеку для записи видео и разместить его на площадке проекта.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.