Библиотеки Подмосковья подготовили более 500 мероприятий к Дню народного единства

С 31 октября по 6 ноября библиотеки Московской области проведут праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Для читателей и гостей библиотек подготовлены концерты, тематические выставки, познавательные викторины, исторические презентации и квесты. Мероприятия пройдут в формате интерактивных встреч, исторических экскурсов и творческих выступлений. В праздничные дни библиотеки посетят порядка 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, библиотека № 1 «Библиотечно-информационный и методический центр» в Одинцово приглашает на концертную программу «Когда мы едины, мы непобедимы!», подготовленную совместно с бард-клубом «Аккодрд».

Библиотека семейного чтения МБУК «БИЦ г. о. Дубна» проведет беседу об истории нашего государства, традициях и обычаях народов, населяющих Россию. Встреча пройдет под лозунгом «Сила России — в единстве народов» и завершится викториной об истории своей родины и ее народах.

2 ноября в ДК «Подмосковье», г. о. Красногорск, состоится форум национального единства «Подмосковье многонациональное», одним из организаторов которого является центр национальных культур МБУК «БИЦ г. о. Дубна». От Дубны на форуме будут представлены 3 выставки и делегация представителей разных народов.

4 ноября в Центральной библиотеке МБУК ЦБС г. Видное, Ленинский г. о., состоится концерт «Наш дом — Россия», посвященный Дню народного единства.

5 ноября библиотека МКУ «ДК Молодежный», ЗАТО Молодежный, проведет квест-игру «Когда мы едины, мы непобедимы».

6 ноября в центральной библиотеке им. Д. Б. Кедрина, г. о. Мытищи, подготовили к празднику концерт ансамбля народной песни «Родные напевы».

