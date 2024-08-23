Библиотеки Подмосковья готовят мероприятия ко Дню российского кино

27 августа, в День российского кино, в библиотеках Московской области подготовлена обширная программа мероприятий, приуроченная к этому празднику. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Посетителей библиотек ждут лектории, кинопросмотры, тематические беседы и мастер-классы на тему кинематографа. Библиотеки — это то место, где книги и кино встречаются и взаимодополняют друг друга. В подмосковных библиотеках собрана обширная коллекция книг о кино. Это и биографии знаменитых актеров, и воспоминания известных режиссеров, и очерки киноведов, и книги об истории кинематографа, а также многие другие. Их также можно найти в приложении «МОе Подмосковье»

В библиотеках Луховиц, Мытищ, Щелкова, Истры, Одинцова, Электростали, Подольска, Коломны, Серпухова, Егорьевска, Павловского Посада, Домодедова, Королева, Раменского и Долгопрудного работают клубы кинолюбителей, киноклубы, киношколы и творческие студии для детей и взрослых.

24 августа пройдет Всероссийская акция «Ночь кино» и библиотеки региона также принимают в ней участие. Кинопоказы в рамках «Ночи кино» состоятся в библиотеках Дубны, Дмитрова, Сергиева Посада, Караваева, Молокова, Видного, Лосино-Петровского.

Больше информации о событиях в библиотеках Подмосковья можно найти по ссылке.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.