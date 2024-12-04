Библиотеки Люберец подготовили программы в рамках проекта «Зима в Подмосковье»

Библиотеки городского округа Люберцы подготовили для жителей специальные программы в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В наших библиотеках царит неповторимая атмосфера: мы украсили помещение гирляндами, нарядили новогодние ели, создали красочные фотозоны, где можно сделать яркие и запоминающиеся фотографии», — рассказала директор Центральной библиотеки им. С. Есенина Евгения Ерченкова.

Также она добавила, что каждый день в библиотеках округа проходят творческие мастер-классы для жителей разных возрастов, занятия по музыке, актерскому мастерству, компьютерной грамотности, лекции и кинопоказы.

«А еще в библиотеке можно написать письмо Деду Морозу и сразу отправить его — у нас работает специальная почта доброго волшебника», — отметила Ерченкова.

Кроме того, посетители библиотеки могут оценить работы художницы Веры Зиновьевой в рамках выставки «Впечатление реальности». Она продлится по 31 января.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.