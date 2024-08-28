Библиотеки и культурные центры Москвы передали в Донбасс свыше 40 тыс книг

С начала специальной военной операции библиотеки и культурные учреждения Москвы отправили свыше 41,5 тыс. книг в Донецкую и Луганскую Народные Республики, сообщает газета «Известия» .

С 2022 года осуществляется передача книг в библиотеки, военные госпитали и интернаты Донбасса. В рамках благотворительного проекта «Библиотеки Москвы — библиотекам ДНР и ЛНР» столичные учреждения в первый год собрали 5,5 тыс. книг на русском языке для жителей этих двух регионов, а также предоставили около 20,3 тыс. экземпляров из своих коллекций.

Спустя год в Донбасс было передано свыше 11,2 тыс. книг из фондов, а в течение первых 6 месяцев 2024 года — более 4,6 тыс. экземпляров.

Кроме того, культурные центры и библиотеки Москвы предоставляют жителям Донбасса дополнительную поддержку. В частности, в течение всего этого времени московские учреждения культуры выделили около 3 тыс. билетов на различные мероприятия для граждан ЛНР и ДНР.

Также они участвуют в сборе гуманитарной помощи, передают письма и поздравления от москвичей местным жителям и военнослужащим, а еще предлагают детям контрактников, мобилизованных и добровольцев бесплатное посещение различных кружков и секций.