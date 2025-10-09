Библиотекари Подмосковья принимают участие во Всероссийском конкурсе

В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что во Всероссийском конкурсе молодых лидеров библиотечного дела «Будущее библиотек» принимают участие четыре представителя Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

Конкурс проводится среди молодых специалистов общественных библиотек России, возраст участников до 35 лет. Цель конкурса — помочь библиотечной молодежи выстроить карьерные направления и перспективы, дать импульс и мотивацию для проявления креативности и управленческих качеств, создать условия для обмена успешными практиками в библиотечном сообществе. Для участия в конкурсе поступило свыше 450 заявок со всей страны. Прием заявок проходил с 10 апреля по 30 сентября этого года.

Участников оценивают в шести номинациях: «Руководитель коллектива», «Командный лидер», «Посол добровольчества», «Популяризатор идей и событий», «Лидер нового поколения», и «Лидер сообщества».

Московскую область представляют четверо сотрудников библиотек региона.

Номинация «Командный лидер»:

Софья Голицына, сотрудник Центральной библиотеки г. Павловский Посад.

Номинация «Лидер нового поколения»:

Ирина Ходункова, руководитель отдела SMM Дмитровской центральной библиотеки.

Номинация «Лидер сообщества»:

Надежда Колпакова, ведущий библиотекарь Балашихинской ЦГБ имени Ф. И. Тютчева;

Людмила Кременюк, заведующая Новощаповской сельской библиотекой г. о. Клин.

До 14 октября проводится открытое интернет-голосование. Поддержать участников от Подмосковья можно на официальном сайте конкурса, посмотрев их видеовизитки.

Одновременно с открытым голосованием на сайте номинантов оценивает конкурсная комиссия.

Итоги конкурса будут подведены в ноябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.