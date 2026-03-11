Библиотекарь из Пушкинского победила в конкурсе Подмосковья

Заведующая Братовщинским сельским отделением Центральной библиотеки Наталья Федулова стала победителем конкурса на звание лучшего работника сельских учреждений культуры Московской области в 2026 году. Жюри отметило реализованные ею проекты и вклад в развитие культурной среды. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Наталья Федулова представила на конкурсе проекты, реализованные в библиотеке: «Библиотека – генератор творческих идей», «Пластилиновая сказка», «Мультимир» и «Страницы истории Братовщины». Профессиональное жюри высоко оценило их практическую значимость и вклад в развитие культуры на селе.

Под руководством Федуловой юные читатели знакомятся с историей родного края, участвуют в викторинах и творческих занятиях. Особое внимание уделяется работе с детьми и подростками, развитию их интереса к чтению и краеведению.

Это не первая награда библиотекаря. В 2022 году Наталья Федулова была признана лучшим работником библиотеки в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.