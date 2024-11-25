Библиотека в Петрово-Дальнем отметила день рождения иконы русской словесности

В честь Дня словарей и энциклопедий Петрово-Дальневская сельская библиотека провела познавательный час «Книги, которые знают все», передает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Главный труд Владимира Даля, который до сих пор является непревзойдённым по объёму, был создан за 53 года. Лингвист говорил, что народный живой язык должен стать сокровищницей и источником для развития грамотной русской речи.

Дошкольники познакомились с яркими детскими энциклопедиями, которые помогают детям расширить кругозор и узнать больше о мире вокруг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.