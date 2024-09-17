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Библиотека открылась после модернизации в Пушкине Московской области

В подмосковном Пушкине после модернизации открыли модельную центральную городскую библиотеку им. Ивана Горбунова, сообщили в пресс-службе округа.

«Теперь библиотека — это интеллектуальный и образовательный центр, который сочетает в себе комфортность пространства и доступ к новейшим информационным технологиям. Рад, что учреждения развиваются и город становится привлекательнее для жителей», — отметил глава округа Максим Красноцветов.

В церемонии открытия учреждения принял участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В 2023 году библиотека победила в Федеральном конкурсе национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек. За счет федерального бюджета обновился книжный ряд, мебель, установили современное оборудование, сотрудники прошли дополнительное обучение в связи с появлением новых компетенций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.