Бесплатные мероприятия пройдут в подмосковной усадьбе Гребнево 8 марта

Усадьба Гребнево, расположенная в городском округе Щелково, приглашает жителей Московской области отметить международный женский день. Восьмого марта на территории усадьбы пройдут сразу два бесплатных события, сообщает пресс-служба администрации округа.

В 15:00 начнется обзорная экскурсия по усадьбе Гребнево. Посетителям предлагается погрузиться в атмосферу прошлого, пройтись по знаменитым тропам и узнать интересные факты о владельцах и гостях Усадьбы.

А в 16:00 состоится праздничный концерт, посвященный международному женскому дню. Для гостей выступят известный юморист, шоумен и певец, народный артист России Гия Гагуа и российский бизнесмен, общественный деятель, музыкант и владелец Усадьбы Андрей Ковалев.

Вход на мероприятия свободный, предварительная запись не требуется. Узнать о других мероприятиях Усадьбы можно на сайте.

Усадьба Гребнево — старинная усадьба, первые упоминания о которой встречаются в начале XIV века. Масштабный ансамбль находится в 28 километрах от Москвы.

Без возрастных ограничений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.