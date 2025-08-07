Бесплатные кинопоказы ко Дню кино ждут гостей в музее «Горки Ленинские»

С 18 по 23 августа в государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоятся бесплатные кинопоказы современных российских фильмов. Мероприятие приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В кинотеатре под открытым небом «Киносад» будут показаны фильмы-новинки последних лет, среди которых «Каруза», «Начать сначала», «Василиса и хранители времени» и другие.

В Ночь кино, 23 августа, в Горках Ленинских покажут сразу три фильма: «Волшебник Изумрудного города», «Пророк» и «Группа крови».

Начало сеансов в 20:00.

Также каждую субботу августа в «Киносаду» в 21:30 проходят традиционные летние показы российских и зарубежных фильмов. В этом месяце состоятся показы картин «Путешествие попугая Кеши», «Мимино», «Маленький Николя».

Расписание и билеты уже доступны на сайте музея-заповедника «Горки Ленинские».

«В музее-заповеднике «Горки Ленинские» кино снимется с 1934 года. Именно тогда режиссер Дзига Вертов впервые приехал с камерой в дом, занимаемый семьей Ульяновых, чтобы создать шедевр своего времени — фильм «Три песни о Ленине». С тех пор уникальная территория музея-заповедника «Горки Ленинские», включающая в себя лесопарковые и парковые зоны, поля, дороги и проезды, разнообразные здания и постройки XIX–XXI вв., привлекает к себе внимание кинопроизводителей. Ведущими каналами российского телевидения и другими компаниями было проведено более 300 киносъмок на территории музея-заповедника «Горки Ленинские». Анимационные и художественные фильмы, которые мы выбрали для Недели и Ночи кино, пусть и не сняты в Горках, но предназначены для семейного просмотра и должны порадовать зрителей», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Летний кинотеатр «Киносад» начал работу в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 18 мая 2024 года. Это единственный в регионе кинотеатр под открытым небом, расположенный в исторической, особо охраняемой мемориальной зоне музея у усадьбы Горки, комплекс которой в этом году отмечает 200-летие.

В разные годы в «Горках Ленинских» было снято множество современных кинопроектов, среди которых «Брат-2», «Нежность», «Телец», «Орлова и Александров», «Пионеры-герои», «Адмиралъ», «Гости из прошлого», «Петля Нестерова», «Мата Хари», «Игры» и многие другие.

20 сентября к 70-летию режиссера и продюсера Сергея Сельянова и к 25-летию выхода ленты «Киносад» покажет фильм «Брат-2».

Кинопоказы пройдут при поддержке Минкультуры России, Мосфильма и КБ «Регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.