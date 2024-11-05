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Бесплатные экскурсии начнут проводить в национальном центре «Россия» с 7 ноября

В национальном центре «Россия» создали экскурсионную программу «Создавая будущее». В рамках нее посетителей ждет интересное путешествие, в котором они увидят идеи, выдвигаемые фантастами, актуальные технологические достижения РФ, сообщает пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“».

Бесплатные экскурсии будут проводить с 7 ноября. Для посещения желательно предварительно записаться, но также можно присоединиться к группе, находясь в самом наццентре.

Экскурсии будут проходить с 10:00 до 19:15. Интервал между ними — 15 минут.

Экскурсия начинается с «Библиотеки будущего», где посетителям расскажут, как современный мир представляли великие писатели. Можно понаблюдать, какие мечты воплотились в жизнь.

Потом гостей проведут в зал изобретений. Там покажут, какие выдумки писателей стали настоящими технологиями.

Заканчивается экскурсия в галерее. Там показаны работы современных авторов из РФ, КНР, Ирана, Индии, Бразилии и Эфиопии.

С 4 по 6 ноября в национальном центре «Россия» идет симпозиум «Создавая будущее». В нем участвуют ученые, исследователи, писатели, футурологи, госслужащие из 87 государств. Ожидается около 60 мероприятий по четырем направлениям. С программой симпозиума можно ознакомиться на сайте.