Бесплатную выставку сербской монахини открыли в красногорском филиале Музея Победы

Во вторник в Красногорском филиале Музея Победы открылась художественная выставка «Святые Новомученики Ясеновацкие в свете Воскресения». Экспозиция организована совместно с Музеем жертв геноцида города Белград. Ознакомиться с ней жители и гости Подмосковья смогут бесплатно. Экспозиция будет работать до 22 октября. Об этом сообщают организаторы выставки.

Выставка создана сербской монахиней Марией (Антич) и посвящена жертвам лагеря смерти Ясеновац, который в годы Великой Отечественной войны был организован нацистами на территории монастыря.

В экспозицию входят 28 панно, созданных в период с ноября 2017 по июнь 2022 года. Живописные работы выполнены в оригинальной технике, близкой к иконописи. По словам монахини Марии (Антич), ее работы были созданы как средство молитвенного поминовения невинных жертв мученичества, прежде всего детей. Свои работы она создает по благословлению епископа Пакрацко-Славонского Иоанна. По его же благословению выставка уже была представлена во многих странах мира.

«В этих картинах передана скорбь сербского народа. Его переживания, страдания. Мы, как и советский народ, прошли через боль и ужас Второй мировой войны. Она оставила неизгладимый след в памяти. И сейчас для нас крайне важно сохранять историю для будущих поколений. Автор работ — монахиня Мария (Антич) ежедневно ходила молиться за души тех, кто погиб в те страшные годы. И однажды она почувствовала, что не может больше хранить в себе все те эмоции и переживания, которые ее переполняли. Так она приняла решение перенести свои чувства и молитвы на бумагу и начала рисовать», — рассказал и. о. директора Музея жертв геноцида города Белграда Божан Арбутин.

Ясеновац был самым крупным лагерем смерти на территории современной Хорватии. Сюда свозили сербов, евреев, цыган, антифашистов — всех, кто по мнению нацистских идеологов, не должен был жить.

Фабрика смерти работала с 1941 по 1945 год. За это время в концлагере было уничтожено несколько сотен тысяч человек.

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