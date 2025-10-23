«Бесконечная любовь к Петербургу»: дочь Юлиана Семенова рассказала о своем отце

Дочь советского режиссера Юлиана Семенова Ольга заявила, что ее отец относился к Санкт-Петербургу с огромным уважением и бесконечной любовью, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Он неоднократно приезжал сюда по кинематографическим делам, на „Ленфильме“ снимались картины по его сценариям. Здесь отец много работал в архивах, когда писал свой исторический роман „Смерть Петра“. Личность государя-реформатора и основателя Петербурга буквально заворожила Юлиана Семеновича, и он мастерски передал в романе его мощь, смелость и дальновидность», — сказала Ольга.

В картине «Противостояние», которой в ноябре исполнится 40 лет, она сыграла журналистку Киру. Ольга считает большой честью играть рядом с Олегом Басилашвили, а ее сестра Дарья помогала на съемках с гримом.

При этом Ольга положительно относится к ремейкам фильмов своего прославленного отца: по ее словам, каждая эпоха диктует свои скорости, а запрет на такие работы, вероятно, лишил бы молодое поколение возможности познакомиться с произведениями Семенова.

