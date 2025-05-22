Бельский первым отправил открытку «Литературной почты» «Петербургского дневника»

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский открыл «Литературную почту» на Дворцовой площади в рамках Книжного салона, отправив первое письмо ветерану Клавдии Смирновой, с которой он познакомился на ретропараде в День Победы, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Клавдия Сергеевна пережила блокаду и всю жизнь проработала на городских предприятиях, была воспитателем в детском саду, а некоторое время назад губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил ей звание „Золотая семья“ в честь 70-летия совместной жизни с мужем», — отметил Бельский.

Говоря о книжном салоне, который продлится до 25 мая, руководитель городского парламента заявил, что мероприятие является важным событием для Петербурга. Более того, очень ценно, что оно на постоянной основе проходит именно в самом читающем городе России.

Также Бельский отметил, что слышал заявления о том, что интернет заменяет все привычное и становится самым близким для человека другом, однако, по его мнению, общение с книгой представляет собой совершенно иной процесс. Книги не пытаются собрать всю информацию для читателя, они сами раскрываются читающему. Более того, книга дает человеку свободу выбора, люди выбирают произведения созвучные своему внутреннему миру, и книга на долги годы останется другом и перечитывается, чего не может интернет.