Бейонсе стала долларовым миллиардером по данным Forbes

Всего в списке Forbes находятся 22 артиста, в том числе пятеро музыкантов. Это Бейонсе, ее супруг Jay-Z (Шон Картер), Брюс Спрингстин, Рианна и Тейлор Свифт.

Бейонсе смогла стать долларовым миллиардером благодаря своему альбому Cowboy Carter, который вышел в 2024 году. Также она заработала огромные деньги на «самом кассовом концертном туре» этого года.

Бейонсе прославилась благодаря таким трекам, как: «Crazy in Love», «Baby Boy», «Irreplaceable», «Single Ladies» и т. д. Она является одной из самых влиятельных и высокооплачиваемых певиц в США. У артистки в копилке 35 премий Grammy.

