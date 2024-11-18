Басков поднял цены за выступление на корпоративе на 1 млн рублей

Певец Николай Басков к Новому году решил повысить стоимость своего выступления на корпоративах на 1 млн рублей, сообщает SHOT .

В начале осени за шоу Басков брал 5 млн рублей. Сопровождение у артиста большое. Всего в группе 27 человек, среди них — 9 музыкантов, 6 танцоров балета, 2 администратора и т. д.

Заказчику еще нужно позаботиться о парковке для прибывших на выступление. Группа приезжает на место самостоятельно на 12 автомобилях.

Требования к гримерке у певца в райдере скромные. Она должна быть теплой, а еще необходимо хорошее освещение. Из еды нужно предусмотреть горячие блюда, мясную и фруктовую нарезки, мед и лимон. Кроме того, он просит бутылку шампанского Moët & Chandon Rose Imperial Brut (0,7 л).

Басков может выступить на корпоративе еще и как ведущий. Но за такую работу он хочет получить больше. С сентября ее стоимость выросла на 2 млн рублей, до 10 млн рублей. За эти деньги Басков проведет мероприятие длительностью не более 6 часов.