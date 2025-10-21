Барецкий сказал, что возьмет имя известного иноагента в качестве своей фамилии

Шоумен Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru рассказал, что планирует сделать имя юмориста Максима Галкина* собственной фамилией. Так он отреагировал на заявления комика о том, что тот запатентовал собственное имя.

«Да ничего подобного. Я могу хоть 10 Максимов Галкиных* к нему привезти и спросить, а как быть с ними. Я сейчас занимаюсь документами и беру фамилию Максим Галкин*. Стаса Барецкого больше нет, будет Стас Максим Галкин*», — рассказал шоумен.

Он отметил, что разрешение на смену фамилии было якобы получено от певицы Аллы Пугачевой. Она в дальнейшем, по словам Барецкого, собирается вернуться в РФ.

Шоумен заявил, что якобы договорился с Пугачевой быть вместе. Однако она «боится, что ее будут осуждать», поскольку она стала неверна Галкину*.

«А тут как ее обвинят, если я тоже буду Максимом Галкиным*? Подвоха не будет, она продолжит жить с Максимом Галкиным*, только со мной, в великой России», — заявил Барецкий.

Он добавил, что Пугачева покается. Затем будет заниматься хозяйством в огороде.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента в России.

