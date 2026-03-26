Балетная студия из Подольска получила звание заслуженного коллектива

Коллектив под руководством заслуженного работника культуры России и Московской области Елены Морозовой стал единственным в регионе, удостоенным этой высокой награды в 2025 году.

Студия «Синяя птица» основана в 1993 году. В 2019 году ей присвоили звание образцового коллектива. Сегодня во Дворце культуры «Октябрь» занимаются более 120 воспитанников. В репертуаре — классические и народные танцы, а также современная хореография.

Артисты регулярно выступают в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем и Великом Новгороде, Ярославле, Казани, Сочи, Туле, Петрозаводске, Костроме и других городах. Коллектив неоднократно становился победителем престижных фестивалей в России и за рубежом.

«От всего сердца поздравляю юных артистов, их родителей и педагогов с этим выдающимся достижением! Ваш труд приносит славу не только студии, но и всему нашему округу. Желаю «Синей птице» новых творческих взлетов, ярких премьер и неизменного зрительского признания!»

— поздравил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.