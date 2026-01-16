Балетная студия из Подольска получила звание заслуженного коллектива народного творчества

Балетная студия «Синяя птица» из Дворца культуры «Октябрь» в Подольске удостоена звания «Заслуженный коллектив народного творчества» по итогам всероссийского конкурса 2025 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Балетная студия «Синяя птица» из ДК «Октябрь» городского округа Подольск получила звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Это почетное звание присваивают коллективам, которые стабильно демонстрируют высокий уровень мастерства и вносят значительный вклад в развитие культуры регионов России. Отбор проходит на конкурсной основе и считается одним из самых престижных в сфере народного художественного творчества. В 2025 году лауреатами стали 52 коллектива со всей страны.

Студия «Синяя птица» почти 30 лет представляет зрителям фрагменты классических балетных постановок, таких как «Дон Кихот», «Баядерка», «Шопениана», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик». В коллективе под руководством главного балетмейстера ДК «Октябрь» Елены Морозовой занимаются более 100 танцоров разных возрастов.

Коллектив неоднократно становился обладателем гран-при Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная», Всемирного финала конкурса «Роза ветров», Всероссийского фестиваля «Шаг к мечте» и других премий, а также званий лауреата крупных творческих конкурсов. В 2019 году студия получила статус образцового коллектива.

«Синяя птица» стал пятым заслуженным коллективом Подмосковья. Ранее этого звания были удостоены академический хор «Подлипки» имени Б.А. Толочкова из Королева, ансамбль народного танца «Россия» из Люберец, ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники» из Дмитрова и народный ансамбль танца «Боярышня» из Истринского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.