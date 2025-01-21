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Бал «Гармония цветов» пройдет в Подмосковье в марте

Бал «Гармония цветов» состоится во Дворце культуры города Ступино 9 марта. Событие обещает стать одним из ярких в культурной жизни города и соберет любителей исторических танцев из разных уголков страны, сообщает пресс-служба администрации округа.

Регистрация участников открыта — необходимо подать заявку в группе бала в соцсетях.

Организатор — ступинское любительское объединение исторических танцев «Реверанс». Участники приглашают желающих прикоснуться к историческому и культурному наследию.

Дресс-код бала предполагает яркие и нежные весенние оттенки: розовый, лиловый, фисташковый и другие пастельные тона. Дамы могут выбрать элегантные вечерние платья, кавалеры — классические костюмы.

Гостей бала ждет насыщенная программа: вальсы, кадрили, польки и другие танцевальные композиции. Организаторы уверены, весенний бал запомнится всем участникам (18+).

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