Багира и Алиса: 75% россиян мечтали в детстве стать литературным героем

В опросе поучаствовали более 600 жителей России из разных регионов.

Около 75% респондентов признались, что в юности хотели стать героями литературных произведений. На первом месте оказалась пантера Багира, воспитавшая Маугли, из «Книги джунглей», за которую проголосовали 25% участников. Стоит отметить, что в оригинале Багира мужского пола, тогда как в российском переводе это женский персонаж.

Второе место заняла Алиса из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла (23%), а третье — Пэппи Длинныйчулок из одноименной книги Линдгрен (20%). Опрошенные отметили, что их привлекали такие качества, как отвага (73%), доброта (61%) и сила духа (57%).

91% россиян признались, что в детстве любили читать. Самым популярным произведением оказались «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, это произведение отметили 67% участников. На втором месте — «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» Астрид Линдгрен (65%), на третьем — «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо (55%).