«Авторский стиль»: на «Ленфильме» откроют новую выставку

На «Ленфильме» в ближайшее время откроется уникальная новая выставка-инсталляция «Авторский стиль»: она посвящена жизни, творчеству и научной работе известных петербургских художников, поэтов и музыкантов, среди которых Иван Билибин и Николай Рерих, сообщает газета «Петербургский дневник».

«Каждый эпизод представляет внутренний мир своего героя. А также его собственный способ найти счастье в реализации своих идей, в погружении в творчество. Или — в побеге от суровой реальности в мир своих фантазий, в попытках разгадать тайну, в общении с единомышленниками», — заявила представитель проекта Маргарита Попова.

«Авторский стиль» реализован мастерской «Невский баталист», которая с 2013 года создала более 20 экспозиций в России и за рубежом.

На выставке каждый посетитель сможет воспользоваться аудиогидом и услышать аудиоспектакль актрисы Карины Разумовской и музыканта Билли Новика. Проект состоит из 12 эпизодов.