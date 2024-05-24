Авторский спектакль о событиях войны покажут в Раменском округе

Премьера спектакля «Костюм отца» состоится в ДК «Победа» Раменского округа 29 мая в 13:00. Работа посвящена событиям Великой Отечественной войны. Увидеть новинку можно только в Раменском округе, это авторская постановка местного режиссера, сообщается на сайте администрации горокруга.

Над спектаклем работал народный театральный коллектив «Матрешкин чемодан».

«Это короткие истории о том времени. У нас все авторское, поэтому и спектакли получаются особенно проникновенные, потому что идут из глубины сердца. <…> Все истории настоящие. Некоторые окрашены художественным словом. Когда я писала сценарий, я много изучала, разговаривала с людьми, узнавала истории близких, знакомых и малознакомых людей. Кроме того, в постановке звучат стихи Лады Костиной», — рассказала руководитель коллектива Юлия Кузенкова.

«Костюм отца» покажут уже второй раз. Первый показ состоялся 12 мая и собрал полный зал зрителей, а после — множество восторженных и благодарных отзывов в соцсетях, поэтому его решили повторить. Спектакль подойдет для семейного просмотра и детей школьного возраста.

Вход свободный.

Это не первая авторская постановка коллектива. За 10 лет «Матрешкин чемодан» поставил восемь спектаклей по сценариям Юлии Кузенковой, получил звание народного и шесть премий губернатора Московской области.

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