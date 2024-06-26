Автор «Слова пацана» Золотарев станет куратором фестиваля кинодебютов
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Начинающих драматургов и актеров пригласили поучаствовать в Международном кинофестивале дебютных фильмов евразийского континента «Одна шестая». Его проведут с 2 по 7 августа в Екатеринбурге, сообщил организатор мероприятия.
В качестве кураторов проектов выступят автор сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев и звезда комедии «Горько!» Егор Корешков.
Участники смогут встретиться с кинозвездами и посетить лекции, авторские мастер-классы, дискуссии, обучающие программы. Заявку могут подать все любители творчества от 18 лет из разных городов России и стран Евразии.
По словам Золотарева, во время работы над своей историей необходимо опираться на собственные чувства и желания, которые смогут заинтересовать зрителя.
«Для студентов, на мой взгляд, правильно не затрагивать темы оружия и суициды, потому что сейчас это пытаются сделать все», — высказался сценарист.
Корешков заявил, что его главная задача в рамках лаборатории — подготовить начинающих артистов к съемкам в фильмах. Актер расскажет, как правильно записывать визитки, проходить кастинги, взаимодействовать с коллегами.
Организаторы кинофестиваля «Одна шестая» выберут шесть лучших сценарных заявок и шесть актеров, которым предоставят возможность бесплатно посетить Екатеринбург.
Победителям лаборатории предложат заключить контракт со Свердловской киностудией. Заявку можно подать до 17 июля на официальном сайте фестиваля.