Автор лучшего семейного влога получит 500 тыс руб на конкурсе «Золотой пиксель»

Победитель в номинации «Лучший семейный влог» на конкурсе «Золотой пиксель» получит приз в размере 500 тысяч рублей. За победу поборются крупные инфлюенсеры, у которых не менее 100 тысяч подписчиков, сообщается на сайте премии.

Также в этой номинации будут представлены микроблогеры, у которых менее 100 тысяч подписчиков. Победитель получит 300 тыс. рублей.

Также на конкурсе «Золотой пиксель» выберут лучший трэвел-влог Подмосковья, рилс (вертикальное видео — ред.), Telegram-канал, сообщества в «ВКонтакте» и «Одноклассниках» и лучший социальный проект. Вознаграждение получит и лучший блогер в соцсети Likee. Будут отмечены выдающиеся военные корреспонденты и репортажи с передовой.

Министерство информации и молодежной политики Московской области сообщило, что заявки от желающих показать свои таланты в области блогинга и журналистики будут принимать до 30 сентября. Организаторы оставили за собой право продлить прием еще на 45 дней.

Каждый участник может представить на конкурсе не более одной работы — это авторские проекты, опубликованные в «ВКонтакте», «Одноклассниках», Telegram и Likee после 1 января 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.