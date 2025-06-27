Автор культовых саундтреков «Миссия невыполнима» скончался на 94-м году жизни
Голливуд потерял одного из своих музыкальных гениев — в возрасте 93 лет ушел из жизни Лало Шифрин, создатель знаменитой темы к франшизе «Миссия невыполнима», сообщает РЕН ТВ.
О его кончине сообщил сын композитора Уилл Шифрин изданию The Hollywood Reporter.
Шестикратный номинант на «Оскар» прославился своими джазовыми, наполненными энергией композициями. Его фирменный стиль — смешение симфонической музыки с электронными экспериментами — задал новый стандарт для киносаундтреков.
В 2018 году Академия вручила ему почетную награду Governors Awards за выдающийся вклад в кинематограф.
Помимо легендарной темы для «Миссии невыполнима», Шифрин написал музыку к таким фильмам, как «Грязный Гарри», «Буллит» и «Лицо со шрамом». Его композиции стали не просто фоном, а полноценными участниками действия, указывает издание.