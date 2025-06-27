Автор культовых саундтреков «Миссия невыполнима» скончался на 94-м году жизни

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Голливуд потерял одного из своих музыкальных гениев — в возрасте 93 лет ушел из жизни Лало Шифрин, создатель знаменитой темы к франшизе «Миссия невыполнима», сообщает РЕН ТВ .

О его кончине сообщил сын композитора Уилл Шифрин изданию The Hollywood Reporter.

Шестикратный номинант на «Оскар» прославился своими джазовыми, наполненными энергией композициями. Его фирменный стиль — смешение симфонической музыки с электронными экспериментами — задал новый стандарт для киносаундтреков.

В 2018 году Академия вручила ему почетную награду Governors Awards за выдающийся вклад в кинематограф.

Помимо легендарной темы для «Миссии невыполнима», Шифрин написал музыку к таким фильмам, как «Грязный Гарри», «Буллит» и «Лицо со шрамом». Его композиции стали не просто фоном, а полноценными участниками действия, указывает издание.