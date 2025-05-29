Автор книги «Замуж за миллионера» скрывается от налоговой из-за огромного долга

Российская писательница и автор популярной книги «Замуж за миллионера» Оксана Робски задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) России 724 тысячи рублей, в связи с чем ее разыскивают. В Москве у женщины есть квартира, стоимость которой оценивается в 24 млн рублей, сообщает Инфо24 .

Это не первый случай, когда Робски интересуются представители власти. В 2018 году ее также искали судебные приставы из-за налогового долга, но не нашли и в итоге закрыли исполнительные производства.

Счета писательницы заблокированы с 2019 года, а в 2020 году она сама ликвидировала ИП, однако ее все равно не удалось найти. В собственности Робски находится двухкомнатная квартира на Банном переулке в Москве, которую оценивают в 24 млн рублей.

Робски стала знаменитой после выхода книги «Замуж за миллионера». Сама она была в законном браке шесть раз, но имя последнего мужа скрывает от общественности.