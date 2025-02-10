Автор хита «Матушка-земля» рассказал, как песня «взорвала» США и лишь потом РФ

Песня Татьяны Куртуковой «Матушка-земля» уже несколько месяцев занимает ведущие позиции в российских и некоторых зарубежных радиочартах. Слова и музыку к этой композиции написал Петр Андреев, который является музыкантом и продюсером. Он поделился историей создания хита и объяснил, почему он пользуется такой популярностью, сообщает «ФедералПресс» .

На вопрос о том, как родился трек, продюсер заявил, что однажды он просто лежал на диване, и внезапно родилась песня, но с другим припевом. Он предложил ее Татьяне Куртуковой еще около восьми лет назад. Вместе они долго работали над текстом, а затем перешли к музыке. Первую запись сделали около семи лет назад, потом была повторная версия, и в итоге родилась окончательная аранжировка.

По словам Андреева, эта композиция потребовала значительных вложений, и она пережила множество преобразований, прежде чем обрести образ Татьяны Куртуковой.

Исполнительница выступала с этой песней в Сирии на российских базах и даже получила медаль от военных. В США трек был представлен на площадке американской компании ONEprm. Сначала композиция стала популярной в Америке, затем в Германии и Италии, среди стран СНГ. Музыкантам удалось собрать около 710 миллионов просмотров в TikTok. И лишь через три года песня «взорвала» Россию, поделился продюсер.

Объяснить популярность трека сложно, признался Андреев. По его словам, он просто создан «от души».

«Мы говорили о любви к своей родине. И, видимо, наши ощущения легли на сердце многим россиянам и не только», — отметил музыкант.

В настоящее время песню слушают в 224 странах, снимают короткие видео, надевают платки, а дети часто поют «Матушку-землю». Это очень приятно, заключил Андреев.