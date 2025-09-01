Аттракционы за оценки в школе: парк «Сказка» в Москве открывает осенний сезон

Парк развлечений «Сказка» в столице готов встретить школьников и их родителей серией ярких мероприятий, приуроченных к началу учебного года. Территория парка превратилась в настоящее пространство для игр, творчества и небольших приключений. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе парка.

Посетители смогут окунуться в альтернативную «Школу радости», где вместо привычных уроков их ожидают увлекательные интерактивные шоу, научные эксперименты, фокусы, мастер-классы, творческие конкурсы и танцевальные флешмобы. Выступления детских коллективов и юных артистов создадут особую атмосферу праздника. Все это помогает детям получить заряд положительных эмоций и начать новый учебный год с улыбкой и вдохновением.

Парк продолжает радовать своих гостей новыми аттракционами: недавно открылись новые развлечения, готовые порадовать смельчаков и любителей приключений. Начало учебного года в «Сказке» обещает быть ярким, динамичным и незабываемым для всей семьи.

В дополнение ко всему с 1 по 14 сентября действует специальное предложение для школьников: всем ученикам при предъявлении электронного дневника дарится дополнительный билет на любой аттракцион, а первоклассникам — билет в «Динопарк» и еще один билет на аттракцион по выбору.