Астма и генетические болезни: каким проклятием обладает гробница Тутанхомона?

Как рассказала экскурсовод музея Ани Халатян, гробницу нашли в 1992 году археолог-любитель Джордж Карнарвон и исследователь Говрад Картер, а вскоре второй умер от астмы.

«Это продолжительная болезнь, и тогда с астмой не знали, как бороться и как лечить, он умирает, и тогда же именно отсюда пошло „проклятие гробницы фараона“, но здесь нет ничего сверхъестественного», — уточнила эксперт.

Еще один парадокс: оригинальный бюст фараона очень красив, но на самом деле древнеегипетский правитель не отличался привлекательной внешностью. Это связано с тем, что в древности фараоны часто вступали в браки с ближайшими родственниками, каждый из них имел какой-нибудь генетический изъян и заболевания.