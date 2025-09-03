АСИ разработает рекомендации для инклюзивных киноклубов по всей России

Агентство стратегических инициатив (АСИ) разработает федеральные рекомендации для организации инклюзивных киноклубов по всей стране. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказала директор программ АСИ Нина Добрынченко.

Опыт инклюзивного киноклуба «(Не)такой как все», который уже охватил тысячи участников по всей стране, ляжет в основу федеральных рекомендаций. Их агентство до конца года направит кинопедагогам и в регионы.

Формат совместного просмотра мультфильмов и фильмов о детях и взрослых людях с инвалидностью, их чувствах и переживаниях показывает впечатляющие результаты. Инклюзивные киносеансы меняют представление об обществе равных возможностей.

АСИ уже апробировало технологию в нескольких регионах и теперь готово передать практику в субъекты для организации инклюзивных киноклубов по всей стране.

Повышение качества жизни людей с инвалидностью — ключевая задача в рамках работы АСИ. Проект по созданию инклюзивных киноклубов вошел в топ-10 форума «Сильные Идеи» в этом году.