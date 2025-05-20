Артистке Екатерине Шавриной пришлось пропустить похороны единственного сына

Народная артистка России, певица Екатерина Шаврина в силу здоровья не смогла присутствовать на похоронах единственного сына, который несколько дней не дожил до собственного 62-летия, сообщает Super.ru .

Врачи запретили 82-летней Шавриной посещать прощальную церемонию, но она несколько часов провела у гроба ныне покойного Григория Шаврина.

«Сами понимаете, ей тяжело было бы приехать, да и народу много. Могу сказать, что это для нее большая трагедия, но всем урок — надо следить за своими детьми до 14–15 лет», — высказался бывший муж Шавриной в эфире шоу Андрея Малахова.

По словам близких артистки, она мало присутствовала в детстве подрастающего сына из-за постоянных гастролей. В итоге у Григория появилась наркозависимость. С помощью родственников он смог пройти реабилитацию.

В последние годы Григорий Шаврин отбывал наказание за распространение наркотиков в тюрьме во Владимирской области, где и скончался 11 мая. 17 мая ему должно было исполниться 62 года.