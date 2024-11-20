Артистка Светличная боялась одиночества после смерти своего мужа Ивашова

Советский и российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный рассказал, что заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная испытывала глубокий страх одиночества после утраты мужа Владимира Ивашова, сообщает NEWS.ru .

На церемонии прощания, актер отметил, что ей было тяжело справляться с этим чувством.

Чтобы избежать одиночества, Светличная активно участвовала в фестивалях и творческих встречах, стремясь быть среди людей и получать радость от общения. Она находила утешение в том, что зрители ее узнавали, аплодировали и дарили цветы, что приносило ей удовольствие и помогало справляться с темными мыслями.

«Очень радовалась, что ее узнают зрители, аплодируют, дарят цветы», — отметил режиссер.

Панкратов-Черный также подчеркнул ее доброжелательность и способность к прощению, отмечая, что Светличная всегда старалась понять причины плохого настроения окружающих, считая, что за ними скрываются более глубокие проблемы.