Арт-масленица состоится в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 1 марта

1 марта в музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдет арт-масленица, на которой будет сожжено самое высокое чучело в России. Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Традиция отмечать масленицу существует в музее-заповеднике с 2016 года. За это время чучело, которое сжигается во время праздника, усовершенствовали. Теперь это не только самая высокая конструкция, но и самая яркая. Ее создание начинается задолго до масленицы, при этом основание и «голова» собираются отдельно, затем детали привозят на поле, где происходит завершающий монтаж, украшение и раскраска Маслены. Благодаря особой технологии чучело загорается быстро и равномерно.

«В 2024 году Масленицу в музее-заповеднике посетили около 6 тысяч человек, для которых стало доброй традицией провожать зиму в Горках. В этом году мы значительно расширим пространство фолк-фестиваля, добавим локации фестиваля русской кухни и специальную зону активностей для четвероногих. В программе арт-масленицы лучшие фолк-исполнители страны: театр песни ЯР, FolkBeat, дуэт «ЛюбАня», а также специальный гость — Московский казачий хор», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Начиная с 24 февраля в течении всей масленичной недели у посетителей музея-заповедника будет возможность побывать на семейных музейных и этнографических программах, посвященных традиционным проводам зимы. На исторической экскурсии «История любви. Блины для конспирации» гости узнают о подробностях романтического знакомства В. И. Ульянова (Ленина) и Н. К. Крупской. Масленичные гуляния в парке музея-усадьбы «Горки Ленинские» расскажут о том, как развлекались в XIX веке, познакомят с широким разнообразием масленичных кукол. Музейная программа «Ух ты, Масленица» в музее крестьянского быта даст представление о трепетном отношении наших предков к подготовке и празднованию Масленицы, познакомит с историей традиции и праздничными забавами.

Кроме уникального масленичного чучела, вниманию гостей будет представлен арт-объект из сена «Пробуждение» под девизом «Люди не поднимают головы и давно перестали смотреть на небо… Взгляни», инсталляцию «Симбиоз Зимы и Весны» с большими фигурами в русских костюмах, русскую печку как из сказки «По щучьему веленью», Арт-валенки и экофотозоны.

На Фестивале русской кухни будет работать блинный рынок. В трапезной на сеновале представят большое разнообразие традиционных блюд народов России.

В рамках детской программы пройдут не только традиционные для праздника мастер-классы, но и покажут спектакль «Веснушки» в постановке театра «О» о красавице Весне и проделках злодейки Зимы.

Кульминацией проводов зимы станет сожжение самого большого чучела Масленицы в России. В прошлом году для постройки чучела понадобилось 60 метров досок, 500 метров бруса и 80 метров ткани. Высота Масленицы впервые достигла 18 метров.

Начало программы в 12:00 (0+).

Адрес: Московская область, Ленинский городской округ, рабочий поселок Горки Ленинские, улица Центральная, д. 1.

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