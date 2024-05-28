Арт-фестиваль «Сирень+» состоится в Солнечногорске 1–2 июня

1 июня на набережной озера Сенеж и в городском парке округа Солнечногорск откроется арт-фестиваль «Сирень+», организованный в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль продлится два дня — 1 и 2 июня. Гостей мероприятия ждут тематические фотовыставки, DJ-сеты, показ короткометражных фильмов от союза кинематографистов РФ, мастер-классы «Сирень + творчество». Для маленьких участников фестиваля покажут любимые мультфильмы. Посетителей фестиваля приглашают принять участие во флешмобе «Сиреневый костюм». Для этого надо прийти на мероприятие в сиреневом. Полные условия для участников здесь.

Все желающие смогут посадить свой кустик на «Аллее Сирени». Также в программе выступления творческих коллективов городского округа. Хедлайнером концертной программы станет Лада Дэнс. Завершится первый фестивальный день ярким неоновым шоу.

Вход на все мероприятия арт-фестиваля «Сирень+» свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.