Архитектура в массы: на фестивале «Зодчество» обсудили популяризацию дизайна

Популяризация архитектуры, дизайна и строительства благоприятно сказывается на профессионалах этих сфер и делает города лучше. Эти и другие аспекты обсудили на международном архитектурном фестивале «Зодчество» в Москве, передает корреспондент РИАМО.

«Мы решили создать не просто картинку, а видео-картинку. Для того, чтобы можно было понять, что за человек этот архитектор, чем он живет, чтобы потом у него заказать проект», — сказал ведущий и основатель медиа канала «АрхитектурНо», руководитель Mortex group Дмитрий Михеев.

По его словам, подход его шоу заключается в том, чтобы не наукообразно, а по-человечески раскрыть деятельность представителей архитектурной профессии. Он добавил, что в дальнейшем на шоу планируется приглашать строителей, девелоперов и дизайнеров.

Руководитель АСБ Карлсон и К, основатель канала Клиника ДокторHOUSE Олег Карлсон рассказал в ходе дискуссии, что на просторах социальных сетей и видеохостингов сложно найти по-настоящему профессионального архитектора и дизайнера. Карлсон подмечает, что многие из выше упомянутых предлагают откровенно никудышные проекты.

Также спикеры дискуссии сошлись во мнении, что благодаря такой практике видео-блогов среди своего цеха не только поднимает общий профессионализм, а также сам заказчик и простой обыватель начинают лучше разбираться в вопросе.

«Рассказывая последние несколько лет про реставрацию исторических объектов, я увидела одну очень хорошую тенденцию: все больше и больше заинтересованных и активных людей собирается вокруг этой темы. Некоторые от просто чтения канала переходят к реальным поездкам, чтобы лично посмотреть на восстановленные дома, пожить в них. Подобная популяризация влияет напрямую, например, на развитие туризма и экономики в регионах», — сообщила медиатехнолог и автор проекта «Деревянство» Татьяна Платонова.

Она заключила, что это затрагивает и дальнейшее развитие городской инфраструктуры в целом.

Международный архитектурный фестиваль «Зодчество» проходит 12–14 ноября в «Гостином дворе». Организатором фестиваля выступает союз архитекторов России.